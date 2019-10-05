На Херсонщине глава территориальной общины требовал взятку в 100 тысяч

В Херсонской области главу объединенной территориальной общины задержали на взятке в 100 тысяч грн за решение земельных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, правоохранители разоблачили коррупционную схему получения земельных участков, организованную должностными лицами объединенной территориальной общины.

"Было установлено, что руководитель одной из объединенных территориальных общин (ОТО) требовал от гражданина неправомерную выгоду за выделение последнем 10 га земли. Земельный участок нужен был гражданину для размещения солнечных батарей. "Стоимость" 1 га земли составляла 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, чиновник потребовал: сумма неправомерной выгоды должна быть перечислена на счет определенной им общественной организации. Также ему нужно было предоставить документы, подтверждающие осуществление финансовых операций.

В пятницу, 10 мая, правоохранители задержали чиновника. Сейчас в помещениях территориальныой общины и общественной организации, а также по месту жительства фигурантов проводятся обыски. В служебном кабинете главы изъяли квитанции, которые предоставили последнему в качестве подтверждения проведения перерасчета на сумму 100 тысяч гривен.

Напомним, СБУ задержала во Львове директора коммунального предприятия. Он вымогал 4,7 млн гривен от предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации.

А в Житомирской области главу сельсовета задержали на взятке почти в миллион гривен у местного фермера.

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Источник: korrespondent.net