Минкульт ответил Филарету по Киевскому патриархату

В Министерстве культуры считают, что восстановление деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата невозможно. Об этом сообщил в Facebook директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш.

Отметим, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания поместной православной церкви. Сегодня он разместил в своем Facebook письмо главе ПЦУ Епифанию на бланке УПЦ КП с подписью "Филарет, патриарх Киевский и все Руси-Украины".

Юраш на это ответил, что "любые разговоры об УПЦ КП возможны только в прошедшем времени: и это аксиома".

Он отметил, что 15 декабря 2018 года, перед объединительным собором, УПЦ КП и УАПЦ приняли решение, "что после образования объединенной поместной ПЦУ/УПЦ обе церкви и их центры прекращают существование".

30 января 2019 г состоялась государственная регистрация всех уставных документов УПЦ/ПЦУ.

"Таким образом, факт реализации решений собора 15 декабря, то есть прекращение существования прежней структуры УПЦ КП, был завершен и в юридической плоскости", - сказано в сообщении.

Также Юраш напомнил, что 5 февраля в Киеве состоялось первое заседание синода ПЦУ, на котором Филарету было определено оставаться правящим архиереем Киева с вхождением в его епархии всех приходов и монастырей бывшей УПЦ КП Киева и тех общин, которые будут иметь желание присоединиться к этой структуре.

Ранее сообщалось о конфликте Епифания с патриархом Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат.

Филарет упрекнул главу ПЦУ Епифания

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Источник: korrespondent.net