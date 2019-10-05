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10. 05. 2019

Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщает его пресс-служба.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене не отбытой части наказания более мягким".

Ранее Лукашенко в своем ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту предложил назначать на высокие должности только многодетных отцов.

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Источник: korrespondent.net

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