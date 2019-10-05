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10. 05. 2019

В Раде ответили на иск об отмене "языкового закона"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал иск о запрете подписывать "языковой закон" попыткой пророссийского реванша. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в средствах массовой информации появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием запретить мне подписывать закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - написал он.

По его словам, "пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками".

Парубий считает, что "они (заявители, - ред.) надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия, по закону о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу".

Он отметил, что во вторник, 14 мая, на голосование Верховной рады Украины будут поставлены и проваленные постановления об отмене голосования за закон о языке.

"Я убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание закона о языке. Ведь он осознает ответственность перед законом, украинским народом и украинской историей", - написал Парубий.

Кроме того, Парубий пообещал  не позволить "сорвать подписание закона о функционировании украинского языка". При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу, сказал Парубий.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ набрал 278 голосов.

Дейстующий президент Украины Петр Порошенко поставил принятие языкового закона Радой в один ряд с получением автокефалии ПЦУ.

В свою очередь новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что языковой закон нужно тщательно проанализировать на предмет ущемления прав украинцев. При этом он заверил, что "украинский язык – единственный государственный язык в Украине". "Так было, так есть и так будет", – отметил Зеленский.

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Источник: korrespondent.net

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