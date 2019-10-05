В ГПУ допрашивают Порошенко

В Генпрокуратуре в пятницу, 10 мая, происходит допрос президента Петра Порошенко в деле расстрелов на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, договоренность о допросе была принята накануне.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать президента", - рассказал господин Горюбатюк.

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос. Представители Администрации президента связались с Генпрокуратурой, чтобы согласовать дату допроса.

Как известно, Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана. Президента ждали на допрос накануне, но он не пришел. В это время он назначал судей Верховного суда.

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Источник: korrespondent.net