Гройсман: С Порошенко обсуждаем разные сценарии

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что встречается с действующим президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения возможных политических сценариев. Об этом он сказал в в интервью Радио НВ.

"То, что сегодня у меня есть диалог с Петром Алексеевичем, это тоже я не скрываю. Мы общаемся, обсуждаем какие-то возможные сценарии, которые будут в будущем", - заявил премьер.

Он добавил, что не подводил с Порошенко итоги его избирательной кампании. "Я думаю, что он сейчас сам анализирует происходящее, каким образом происходило", - сказал глава правительства

Отмечается, что в то же время Гройсман отметил, что о своем решении относительно заключения с кем-либо политических союзов расскажет позже.

Напомним, Гройсман посетил офис Зеленского, предположительно, 24 апреля. В штабе последнего ранее сообщили, что на встрече не обсуждали рабочих моментов или политики. Перед этим Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации при условии отсутствия идеологических расхождений. Тем же ответил будущий президент.

Позже Гройсман рассказал о встрече с Зеленским. Премьер и новоизбранный президент говорили о будущем государства. Встреча была неформальной.

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Источник: korrespondent.net