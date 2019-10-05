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10. 05. 2019

В Нигерии освободили 900 детей, завербованных для боевых действий

На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых  завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Как сообщается, 894 ребенка, в том числе 106 девочек, были освобождены из рядов Гражданской совместной целевой группой в Майдугури. По данным организации, группировка была сформирована в 2013 году для борьбы с боевиками Боко Харам.

"Дети северо-востока Нигерии нанесли основной удар по этому конфликту. Они использовались вооруженными группами в боевых действиях, а также были свидетелями смерти, убийств и насилия. Это участие в конфликте имело серьезные последствия для их физического и эмоционального благополучия", -  отметили в ЮНИСЕФ.

По данным ЮНИСЕФ, в Нигерии неправительственные вооруженные группировки, вовлеченные в десятилетний конфликт с Боко Харам, завербовали более 3 500 детей в период с 2013 по 2017 год. 

Напомним, в октябре из плена Боко Харам освободили более 800 детей. Местные отряды самообороны освободили из плена исламской группировки Боко Харам немногим меньше тысячи детей.

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Источник: korrespondent.net

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