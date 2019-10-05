В Турции подтвердили, что сделка по С-400 в силе

Пресс-служба канцелярии президента Турции в пятницу, 10 мая, опровергла информацию немецкой газеты Das Bild о том, что в связи с падением турецкой лиры Анкара может пересмотреть сделку с Москвой о приобретении зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Интерфакс.
"Ваши источники ошибаются. Получите информацию от меня. Приобретение С-400 − завершенная сделка", − ответил в Twitter руководитель департамента коммуникаций турецкой администрации Фахреттин Алтун.
Также информацию о сохранении сделки с Анкарой по С-400 подтвердил Интерфаксу источник в сфере военно-технического сотрудничества РФ.
"Никаких изменений нет. Идет реализация контракта и подготовка к поставке С-400 Турции", − отметил собеседник агентства, комментируя сообщение немецкой газеты.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
Эрдоган ответил на угрозы Вашингтона из-за С-400
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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Источник: korrespondent.net
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