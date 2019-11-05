Венгрия не должна втягивать НАТО в спор с Украиной − США

Вашингтон призывает правительство Венгрии не втягивать НАТО в спор с властями Украины по поводу языкового закона. Об этом заявила высокопоставленный представитель администрации США, выступая в пятницу, 10 мая, на специальном телефонном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пресс-конференция была посвящена предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон 13 мая. Отмечается, что пресс-конференция была посвящена предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон 13 мая.

Как подчеркнула американский представитель, Вашингтон настаивает на том, чтобы Будапешт не использовал свою роль в НАТО в целях изменения законов о языке в Украине.

"По сути мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке, не использовать в этих целях (международные) институты. Нас это очень тревожит. Мы пытаемся объяснить, что это просто неуместно", − указала .

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся в 2017 году после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.

В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний комиссии Украина−НАТО.

США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО

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Источник: korrespondent.net