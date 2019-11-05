Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2019, суббота, 04:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
11. 05. 2019

В Австралии пилот 40 минут пролетел без сознания

 
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил телеканал ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
 
Отмечается, что инцидент произошел 9 марта этого года. Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд на смолете Diamond DA40.
 
По данным расследования, перед вылетом пилот плохо спал и не позавтракал. Кроме того, незадолго до этого он простудился.
 
Почувствовав сильную головную боль во время полета, стажер включил автопилот, а после − потерял сознание почти на час.
 
Авиадиспетчерская служба несколько раз пыталась связаться с ним после того, как самолет без разрешения вошел в воздушное пространство аэропорта Аделаиды, однако это удалось только после того, как пилот пришел в себя. Воздушное судно в это время находилось над океаном.
 
Несмотря на случившееся, летательный аппарат успешно приземлился в Парафилде.
 
В летной школе Аделаиды, где стажировался пилот, намерены принять меры после происшествия. В частности, перед полетом учащихся обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.
 
Напомним, Британская ассоциация пилотов авиакомпаний предложила проверять уровень усталости летчиков перед вылетом.
 
В США пилот-новичок посадила самолет посреди улицы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.