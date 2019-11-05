Совбез ООН озабочен ситуацией в сирийском Идлибе

Совет Безопасности (СБ) ООН в ходе экстренного заседания по Сирии выразил глубокую озабоченность новым витком насилия в провинции Идлиб.

Полномасштабная военная операция в регионе угрожает гуманитарной катастрофой, подчеркнули 11 из 15 участников закрытого заседания в Нью-Йорке в пятницу, 10 мая. Они призвали все стороны придерживаться международного гуманитарного права и защищать гражданское население Сирии.

С призывом обсудить ситуацию в Сирии 8 мая выступили Германия, Бельгия и Кувейт.

Заявление СБ ООН, подготовленное по итогам встречи, не поддержали Россия, Индонезия, Китай и Южно-Африканская Республика.

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада.

Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов.

В свою очередь представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отмечают, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и 12 медицинских учреждений. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более пяти миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net