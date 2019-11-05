США отказали в визе нескольким дипломатам РФ

США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в работе третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что "в результате противоправных действий США" сразу несколько российских официальных представителей не смогли принять участие в форуме.

По словам Ермакова, в случае продолжения подобных действий конференцию придется перенести из США в столицу любого другого государства, "способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН".

Причину отказа в визах и когда именно это произошло, глава делегации не пояснил. При этом он указал, что подобным шагом американские власти "грубейшим образом нарушают свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН".



