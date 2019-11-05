Трамп не придал значения запускам ракет в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает недавние запуски баллистических ракет в КНДР нарушением доверия между странами. Об этом он сообщил в интервью Politico 10 мая.
"Они (ракеты) − малой дальности, и я не оцениваю это (запуски) как злоупотребление доверием", − отметил американский лидер и добавил, что это "очень стандартные вещи".
По словам Трампа, в какой-то момент он все-таки может потерять веру в дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Возможно, что в какой-то момент это произойдет, но не сейчас", − добавил он.
Напомним, с начала мая Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.
Трамп в ответ на ситуацию заявил, что продолжающиеся испытания в Северной Корее никого не радуют, однако он открыт к диалогу с Пхеньяном.
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Источник: korrespondent.net