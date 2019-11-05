Трамп не придал значения запускам ракет в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает недавние запуски баллистических ракет в КНДР нарушением доверия между странами. Об этом он сообщил в интервью Politico 10 мая.

"Они (ракеты) − малой дальности, и я не оцениваю это (запуски) как злоупотребление доверием", − отметил американский лидер и добавил, что это "очень стандартные вещи".

По словам Трампа, в какой-то момент он все-таки может потерять веру в дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Возможно, что в какой-то момент это произойдет, но не сейчас", − добавил он.