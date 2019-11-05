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11. 05. 2019

Омелян: Полного запрета поездов в РФ ждать не стоит

 
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с РФ, однако политического решения по данному вопросу ждать не стоит. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 10 мая.

При этом глава Мининфраструктуры подчеркнул, что ж/д сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе. 

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет. Тем не менее, оно прекращается само по себе, и мы имеем естественное падение количества поездок в РФ", − указал Омелян.
 
По его словам, В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ.
 
"Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным", − добавил министр.
 
Напомним, ранее Омелян заявил, что поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет.

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Источник: korrespondent.net

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