Омелян: Полного запрета поездов в РФ ждать не стоит

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с РФ, однако политического решения по данному вопросу ждать не стоит. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 10 мая.

При этом глава Мининфраструктуры подчеркнул, что ж/д сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе. При этом глава Мининфраструктуры подчеркнул, что ж/д сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе.

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет. Тем не менее, оно прекращается само по себе, и мы имеем естественное падение количества поездок в РФ", − указал Омелян.

По его словам, В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ.

"Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным", − добавил министр.

Напомним, ранее Омелян заявил, что поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет.

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Источник: korrespondent.net