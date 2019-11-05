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11. 05. 2019

В США во дворе дома подрались два огромных медведя

 
Житель Нью-Джерси снял на видео схватку двух огромных медведей во дворе своего дома. 
 
На видео медведи стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга, при этом не обращая никакого внимания на хозяина дома.
 
Как рассказал очевидец драки порталу NJ.com, он был очень удивлен, увидев огромных животных во дворе своего дома.
 
Мужчина считает, что медведи сражались за самку, которая находилась неподалеку.
 
Он также отметил, что драка длилась около минуты, после чего животные удалились. На месте инцидента остались разбросанные клочки шерсти и многочисленные следы крови.
 
 
Ранее сообщалось, что в США случайно заперли в автомобиле черного медведя. Пытаясь выбраться животное разгромило машину.
 
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Источник: korrespondent.net

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