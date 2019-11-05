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11. 05. 2019

США отправят дополнительные силы на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку десантно-вертолетного корабля USS Arlington и комплекса Patriot в ведение Центрального командования США. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в пятницу, 10 мая.

Отмечается, что подобный шаг является ответом на запрос командования о дополнительных силах, поступивший несколькими днями ранее.

"Вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов", − подчеркнули в Пентагоне.

При этом Вашингтон отказался раскрыть график прибытия или местоположение войск, сославшись на соображения безопасности.

В документе указано, что Пентагон "продолжает пристально изучать деятельность иранского режима и его вооруженных сил". При этом США не стремятся к конфликту с Ираном, однако "настроены и готовы защищать свои силы и интересы в регионе".

Напомним, 7 мая глава Пентагона сообщил об отправке авианосца Abraham Lincoln и дополнительной группы бомбардировщиков на Ближний Восток.

А на днях СМИ сообщили, что Вашингтон направит дополнительные силы в регион в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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