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11. 05. 2019

В Испании по запросу США задержали экс-министра Венесуэлы − СМИ

 
Испанские правоохранители задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщило агентство Reuterts со ссылкой на источники в суде.
 
Отмечается, что ордер на его арест был выдан США из-за расследования об отмывании денег.
 
Преступная схема, предположительно, связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
 
Источник в испанском суде сообщил агентству, что Очоа будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции.
 
Пост министра по развитию электроэнергетики боливарианской республики Очоа занимал при Уго Чавесе. Расследование против него действующий глава государства Николас Мадуро назвал политически мотивированным. 
 
Как указывает Reuters, в прошлом месяце испанская полиция задержала бывшего руководителя военной разведки боливарианской республики Уго Карвахаля по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ордер на арест также выдали Штаты.
 
Ранее лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что сотрудники разведки задержали его заместителя Эдгара Самбрано.

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Источник: korrespondent.net

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