Французские депутаты одобрили законопроект о реставрации Нотр-Дама

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации собора Нотр-Дам после масштабного пожара. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил телеканал LCP.
Отмечается, что в первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще десять воздержались.
Законопроект, в частности, предполагает, что реставрация будет проведена за счет пожертвований.
Тем, кто финансово участвовал в восстановлении собора, положены налоговые льготы.
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Источник: korrespondent.net
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