Итоги 10.05: Доллар на минимуме, конфликт в церкви

Курс доллара в Украине упал до минимума за десять месяцев

Национальный банк Украины на суботу, 11 мая, установил официальный курс на уровне 26,20 гривны за доллар.

Согласно данным регулятора, так низко курс доллара не опускался с 17 июля 2018 года.

Между Епифанием и Филаретом возник конфликт

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признал, что после роспуска Киевского патриархата возник конфликт с патриархом Филаретом, который хочет восстановить УПЦ КП.

По мнению главы ПЦУ, возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Зеленский потребовал от депутатов назначить дату инаугурации

Новоизбранный президент Владимир Зеленский записал обращение к Верховной Раде с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность действующего президента Петра Порошенко.

Порошенко допросили в ГПУ по делу Майдана

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях на Майдане в 2014 году.

Он выразил надежду, что его ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия.

Суд признал противоправными действия Парубия по иску депутата Власенко

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия относительно предоставления слова представителю президента Украины Ирине Луценко на заседаниях согласительного совета депутатских фракций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net