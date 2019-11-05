На Донбассе 12 обстрелов за сутки, ранен боец

В течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Майское. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Также сепаратисты вели обстрелы вблизи Новомихайловки, Авдеевки, Чермалика, Паврополя, Новозвановки, Новолуганского, Попасной, Новгородского, Майорска.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки двое сепаратистов получили ранения.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, за сутки 9 мая на Донбассе было 14 обстрелов, один украинский военный получил ранения.

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Источник: korrespondent.net