В Хьюстонский канал вытекли тонны нефтепродуктов

В результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США произошел разлив топлива. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на береговую охрану страны.

По данным телеканала, нефтяной танкер столкнулся с буксиром, который транспортировал две баржи, в результате чего одна из них перевернулась.

По оценкам береговой охраны, на каждой из барж находилось около 25 тысяч тонн бензина. Точное количество разлитого горючего установить пока не удалось.

Для оценки ситуации на место происшествия был отправлен вертолет. Как передает телеканал, в городе Сибрук, который расположен недалеко от места аварии, жители пожаловались на сильный запах горючего.

В операциях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют сотрудники профильной службы, на место прибыло пожарное судно порта Хьюстон. Также задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.

Напомним, в ноябре прошлого года неизвестные устроили взрыв на нефтепроводе на востоке Колумбии. В результате произошел разлив нефти, загорелись леса.

А в Индонезии в прошлом году из-за разлитого топлива горело море.

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Источник: korrespondent.net