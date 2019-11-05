В США раскрыли темы переговоров Помпео с Путиным

Представитель Госдепа США провел брифинг для журналистов, в ходе которого рассказал, какие темы намерен поднять госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Так, по словам, представителя Госдепа, контроль над вооружениями будет одним из приоритетов переговоров Помпео с руководством России.

В связи с этим он напомнил, что "президент Трамп дал ясно понять, что хочет (заключения) договоров по контролю над вооружениями, которые бы отражали современную ситуацию в мире".

Также он подтвердил, что в ходе визита Помпео будет обсуждаться и "целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея".

"Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", - констатировал ведущий брифинга.

Коснувшись темы военных действий на востоке Украины и внутриполитического кризиса в Венесуэле, он заявил, что США ясно довели до сведения России свои взгляды на преодоление противоречий по этим вопросам.

"У нас выработана чрезвычайно ясная политика, и госсекретарь совершенно четко (излагал ее) России по вопросам как Венесуэлы, так и Украины, какова наша обеспокоенность их (российских властей) действиями, и каким мы ожидаем путь вперед", - полагает дипломат.

Дипломат несколько раз заверил, что нынешняя администрация США хотела бы добиться улучшения российско-американских отношений и уменьшения числа противоречий. Одновременно он предупредил, что Вашингтон намерен прямо излагать Москве свою обеспокоенность по поводу тех или иных ее шагов на международной арене.

Представитель Госдепа категорически отказался прогнозировать, какими могут быть осязаемые результаты вояжа Помпео.

"Не хочу предсказывать никаких итогов. Мы в данном случае используем чрезвычайно реалистичный подход. По нашему мнению, имеется возможность вывести разговор на более высокий уровень, провести откровенный и прямой разговор по полному спектру вопросов в двусторонних отношениях", - заявил дипломат.

Первый визит Помпео в качестве госсекретаря США состоится 12-14 мая. Он посетит сначала Москву, а затем Сочи.

Напомним, накануне в США анонсировали встречу Путина и Помпео.

Как сообщалось, 6 мая Помпео в Финляндии провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net