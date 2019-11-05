Адвокат опасается за здоровье украинских моряков

Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненных украинских моряков, которых удерживают в России после задержания в Черном море, сообщает УНИАН.

Речь идет об Андрее Эйдере, Андрее Артеменко и Василии Сороке.

"У большинства из военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их проведали консулы и наши адвокаты. Конечно, у нас до сих пор вызывают опасения состояние здоровья раненных военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают в надлежащей степени и мере реабилитацию, восстановление функции руки", - отметил Полозов.

По его словам, Украина настаивает на том, чтобы в отношении двух других раненных - Андрея Артеменко и Андрея Эйдера было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах.

"Пока эти действия российские власти не выполняют", - отметил адвокат. Украинских медиков к военнопленным не допускают. В то же время проводятся активные следственные действия по отношению к украинским морякам.

Он добавил, что во второй половине мая планируется проведения слушаний в апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, поданных в апреле.

Напомним, что 17 апреля суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Как сообщалось, 10 мая в Международном морском трибунале по морскому праву состоялись слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Решение ожидается ориентировочно 25 мая.

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Источник: korrespondent.net