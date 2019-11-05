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11. 05. 2019

У Трампа нашли врагов в окружении Зеленского

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским из-за врагов в его окружении. Об этом он заявил в субботу, 11 мая, в интервью Fox News.

Джулиани обвинил окружение Зеленского в помощи демократам в расследовании 2016 года.

Адвокат считает, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года".

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский – ред.) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Джулиани.

Он, добавил, что его решение не связано с предстоящими выборами президента США 2020 года.

Джулиани также добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на Президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Госдеп оценил реакцию Зеленского на выдачу паспортов РФ на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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