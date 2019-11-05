На Славянской ТЭС произошел пожар

На территории Славянской ТЭС утром в субботу, 11 мая, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

"11 мая в 5:47 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС ПАО Донбассэнерго, расположенного по адресу: г. Николаевка, Славянский район Донецкой области. К месту вызова выехали силы и средства 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова № 3", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м и поставляет угольную пыль с пилеприготовочного цеха в котлотурбиный цех.

Участок пылепроводов был оперативно перекрыт и осуществлены необходимые меры для его охлаждения.

В 6:48 пожар был локализован, в 07:51 ликвидирован.

Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции. Устанавливается причина пожара.

К тушению привлекалось 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщалось, в начале недели в Харькове сгорел склад мебели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net