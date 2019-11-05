Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Премьер-министр Владимир Гройсман впервые подробно рассказал, как ему удалось так сильно похудеть. Ему пришлось отказаться от некоторых продуктов, однако, диетой он это не считает. Об этом Гройсман рассказал в ходе интервью на Радио НВ.

Так, премьер-министр заявил, что отказался от хлеба и любимого картофеля.

"У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, то ты снова начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция", - заявил Гросман.

Второй позицией премьер-министр назвал физические нагрузки.

"Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально… Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение. Я не хочу ничего говорить про диетологов… Но это уникальные случаи, когда человек придерживается того, что рекомендует диетолог. Поэтому берите себя в руки сами", - сказал премьер.

Также Гройсман, отвечая на вопрос журналиста, рассказал, что может поднять штангу 75 кг в жиме от груди.

По оценкам журналистов, Гройсман за последние полтора года похудел на 20 килограммов.

Напомним, Гройсман также рассказал, что обсуждает с Порошенко разные сценарии.

Ранее Гройсман посетил офис Зеленского, предположительно, 24 апреля. В штабе последнего ранее сообщили, что на встрече не обсуждали рабочих моментов или политики. Перед этим Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации при условии отсутствия идеологических расхождений. Тем же ответил будущий президент.

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Источник: korrespondent.net