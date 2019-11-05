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11. 05. 2019

Цукерберг и Макрон обсудили безопасность в интернете

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, на которой обсудили новые правила для интернета. Об этом сообщил сам Цукерберг  в Facebook.

По его словам, на встрече говорили о сбалансированном предоставлении информации, безопасности, конфиденциальности данных, а также предотвращению вмешательства в выборы.

"Наши системы теперь активно проявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили - по сравнению с 24% год назад", - отметил глава Facebook.

Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.

"Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран", - пишет Цукерберг.

Ранее сообщалось, что акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга. Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных.

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Источник: korrespondent.net

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