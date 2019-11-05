Парламент Греции провалил вотум недоверия правительству

Парламент Греции 10 мая не смог объявить вотум недоверия правительству премьер-министра Алексиса Ципраса. За отставку проголосовало только 136 депутатов из 300, а в поддержку правительства - 153, сообщает Ekathimerini.

Голосование состоялось по представлению главной оппозиционной партии Новая демократия, которая сначала выразила протест против заместителя министра здравоохранения за его слова об одном из своих коллег, который использует инвалидную коляску. Ципрас поддержал чиновника, после чего оппозиция решила рассмотреть вопрос о доверии всему правительству.

Оппозиция требует, чтобы Ципрас созвал внеочередное общее выборы, если он проиграет выборы в Европарламент, которые состоятся в мае.

Ципрас работает премьером с 2015 года. За это время парламент рассматривал вотум доверия к нему пять раз.

Как известно, выборы в Европарламент состоятся в странах ЕС 23-26 мая. Несмотря на процедуру выхода из ЕС, в них также примет участие Великобритания.

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Источник: korrespondent.net