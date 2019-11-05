На Прикарпатье мужчину засыпало землей

В селе Угринов Ивано-Франковской области рабочего засыпало землей в траншее глубиной четыре метра. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел накануне во время проведения работ по устройству ливневой канализации.

"В 13:29 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в селе Угринов Тисменицкого района во время проведения работ по устройству ливневой канализации в траншеи глубиной 4 м землей засыпало мужчину", - говорится в сообщении.

В 15:20 спасатели с помощью шанцевого инструмента и экскаватора нашли и вытащили мужчину.

Пострадавшего госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести.

Всего к спасательным работам были привлечены 15 человек личного состава на трех единицах техники.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе двух детей насмерть засыпало песком. А несколькими днями ранее в Днепропетровской области спасатели вытащили троих людей, застрявших в болоте.

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Источник: korrespondent.net