В Полтаве частные перевозчики объявили забастовку

Автобусы частных перевозчиков в Полтаве в субботу, 11 мая, не вышли на маршруты из-за несогласия работать по старым тарифам, сообщает УНИАН.

Отмечается, что перевозчики требуют повысить тарифы на проезд хотя бы до шести гривен.

Начальник Полтавской коммунальной диспетчерской Юрий Сябр рассказал журналистам, что на маршрутах нет ни одного автобуса частных перевозчиков. Пассажиров утром перевозили только троллейбусы.

Перевозчики заявили, что вчера на заседании городской комиссии по вопросам транспорта требовали повышения тарифов, но решение по этому вопросу принято не было. На заседании перевозчики предупредили об остановке перевозки пассажиров с 11 мая. Исполняющий обязанности мэра Полтавы, секретарь горсовета Александр Шамота в Facebook заявил, что перевозчики хотели устроить "мятеж".

"Что вчера произошло!? Провалившийся мятеж перевозчиков, срежиссированный определенными политсилами... Перевозчики пытались вместе с их союзниками в городском совете протащить это решение!.. По плану, в субботу должно было состояться внеочередное заседание исполкома, где должны были повысить проезд. А план был такой: протягиваем через комиссию и на субботу требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по шесть!", - написал Шамота.

По его данным, перевозчики сегодня на заседании комиссии снова будут требовать повышения стоимости проезда.

"Поэтому обращаюсь к полтавчанам прийти и помочь отстоять законную процедуру пересмотра тарифа...", - добавил Шамота.

В то же время заместитель городского главы Алексей Чепурко считает, что тариф на перевозки необходимо повышать. Сейчас в Полтаве проезд в маршрутках стоит 4-5 гривен за поездку, перевозчики уже неоднократно требовали от местных властей повысить цены на проезд.

Напомним, во Львове в январе подорожал проезд в маршрутках с пяти до семи гривен.

А в Черкассах подняли стоимость проезда в маршрутках с четырех до пяти гривен.

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Источник: korrespondent.net