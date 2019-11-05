Браконьеры пытались убежать от морской охраны в Азовском море

В Азовском море трое рыбаков-браконьеров пытались убежать от пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 11 мая.

"Одна из тактических групп катеров Морской охраны на расстоянии 1 мили к востоку от Бердянской косы обнаружили моторную лодку, на которой рыбаки спешно вынимали сетки. Пытаясь избежать ответственности, нарушители бросились наутек, не обращая внимания на требование пограничников остановиться. Однако уже через несколько минут они были остановлены катером Морской охраны. На борту лодки выявлено трех граждан без документов, удостоверяющих личность. Также они не имели разрешительных документов на право вылова живых биоресурсов. Кроме того, на дне лодки найдено 87 калканов и 70 метров сетей", - говорится в сообщении.

В результате, лодка с нарушителями на борту была сопровождена к берегу, где в результате фильтрационных мероприятий установлены личности трех граждан Украины, жителей Бердянска.

Нарушители привлечены к административной ответственности за злостное неповиновение законным требованиям военнослужащих Госпогранслужбы, нарушение пограничного режима и нарушения правил использования объектов животного мира.

Браконьерам грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов или лишение свободы до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и выловленной рыбы. "Предварительная сумма оценки составила более 140 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области поймали экоинспектора-браконьера, который организовал масштабную схему по незаконному вылову рыбы во время нерестового запрета.

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Источник: korrespondent.net