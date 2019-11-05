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11. 05. 2019

У Зеленского сообщили о плане на первые сто дней

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%. Об этом заявил его советник Александр Данилюк в интервью Лига.net, опубликованном в субботу, 11 мая.

"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать", - сказал Данилюк.

По его словам, среди приоритетов команды Зеленского - борьба с коррупцией, "наведения порядка" в судебной системе. Также планы касаются правоохранительных органов, в частности, речь идет о реформе Службы безопасности Украины.

"Есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать администрация президента. И другие инициативы", - заявил Данилюк, отметив, что пока не время их раскрывать.

У Зеленского в пиццерии попросили о помощи

Напомним, Зеленский обсудил с послом Китая инвестиции и сотрудничество между странами.

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Источник: korrespondent.net

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