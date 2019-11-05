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11. 05. 2019

В США открыли крупнейший шпионский музей

Экспонаты свозили отовсюду в специально приобретенное восьмиэтажное здание в центре Вашингтона. Искусства слежения и перевоплощения там обучают всех желающих, сообщает ТСН.

Каждый посетитель музея на время сам превращается в шпиона, а на выходе ему рассказывают о двух его самых развитых шпионских навыках.

В музее собрана самая крупная в мире коллекция шпионских артефактов в мире. В частности, там содержится деревянный герб США, который советские дети подарили американскому посольству в 1945 году. Спустя семь лет американцы в нем нашли прослушку.

Еще один экспонат – тушки мертвых крыс, в которых агенты передавали друг другу ценную информацию.

Свадебный шпион. В России задержали американца

Ранее эксперты назвали самые популярные музеи мира. Первое место в топе наиболее посещаемых музеев мира занял парижский Лувр. 

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Источник: korrespondent.net

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