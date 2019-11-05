В Сирии гуманитарные организации сворачивают работу из-за боев

Международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные ООН.

Как сообщает ведомство ООН по координации гуманитарной помощи, работу приостановили не менее 16 организаций, включая Международную продовольственную программу.

По данным ООН, свои дома в зоне конфликта с конца апреля оставили уже 180 000 человек. Во время бомбардировок со стороны сирийских правительственных войск и российской авиации были разрушены школы и больницы.

Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Великобритании сообщает о боях между войсками Башара Асада и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По данным наблюдателей, 10 мая погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать.

Официальный Дамаск и Россия обвиняют в нарушении режима прекращения огня радикальную исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам, которая контролирует часть территории Идлиб.

Министр обороны Турции 10 мая призвал сирийские войска завершить наступление, а Россию - повлиять на Дамаск.

Напомним, Совбез ООН озабочен ситуацией в сирийском Идлибе в ходе экстренного заседания.

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Источник: korrespondent.net