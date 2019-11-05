Киевского патриархата не существует - Минкульт

Информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры Украины, обнародованном вечером в пятницу, 10 мая.

Как напомнили в Минкульте, Поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, прекратил деятельность церкви путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины.

После этого Министерство культуры Украины приказом от 30 января 2019 года зарегистрировало устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)". Также этим приказом были отменены приказы министерства о регистрации УПЦ КП.

Таким образом религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" фактически прекратили свою деятельность.

Ранее почетный патриарх Филарет заявил журналистам, что Киевский патриархат не ликвидирован. Также сообщалось, что он хочет возобновить его деятельность и рассылает епископам приглашение на встречу на бланках УПЦ КП.

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Источник: korrespondent.net