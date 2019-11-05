Корабли РФ блокируют морские экономические зоны - Минобороны

Российские корабли под видом учений блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях. Об этом заявил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко в субботу, 11 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, особенную активность РФ проявляет в западной части Черного моря, "а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, которые постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота".

"И то, что касается наших исключительных экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - сказал он.

Петренко также подчеркнул, что контроль прохода через Керченский пролив "остается прерогативой Российской Федерации", тем самым "нарушается международное право о свободном гражданском судоходстве".

"В то же время, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут происходить с морского направления", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне в Гамбурге состоялись слушания иска Украину в Международный трибунал по морскому праву относительно захвата украинских кораблей и моряков у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Решение трибунала ожидается 25 мая.

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Источник: korrespondent.net