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11. 05. 2019

Центр Ровно обесточен из-за аварии

В центральной части Ровно утром в субботу, 11 мая, пропало энергоснабжения из-за аварийного отключения сети. Об этом сообщает пресс-служба Ровнооблэнерго в Facebook.
 
 
"В 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в центральной части Ровно, на улицах Князя Владимира, Млиновской. Отключение произошло в сети 10 кВ на подстанции 330 Ровно Ровенских магистральных электросетей, на ул. Млиновской", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что прекращение электроснабжения в центральную часть Ровно привело к возникновению многочисленных пробок.
 
Устранение неполадок продолжается. 
 
Ранее на этой неделе массовое отключение электричества произошло в Одессе.
 
Также сообщалось, что в Ровно из-за долгов отключили горячую воду.
 

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Источник: korrespondent.net

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