Лукашенко оценил ущерб от "грязной" нефти из РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивае ущерб от поступления загрязненной российской нефти в нефтепровод Дружба в сотни миллионов долларов. Об этом он заявил в субботу, 11 мая, сообщает БелТА.

"Два нефтеперерабатывающих завода (особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский простаивал, на треть работал", - сказал белорусский президент.

Он также отметил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом России, но тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба.

Лукашенко напомнил, что по его распоряжению Беларусь планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода Дружба, на нем насчитывается порядка 10-12 аварийных участков, однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит. "И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", - сказал Лукашенко.

"На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища", - сказал политик.

Президент пояснил, что российская сторона должна вывезти грязную нефть, иначе Беларусь "найдет какой-то другой вариант" ее использования. "Эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу. Но для Европы она еще продолжается", - добавил Лукашенко.

Он также напомнил, что говорил с Путином о проблемах с поставками нефти на встрече в Пекине.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

2 мая в Беларуси сообщили о поступлении чистой российской нефти по нефтепроводу Дружба.

В России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.