Номер не в Египте, а на Мальдивах. Реакция на обращение Зеленского

Владимир Зеленский и после своего избрания продолжает общаться со страной и другими политиками с помощью видеообращений.

Теперь он записал обращение к народным депутатам, призвав их назначить инаугурацию на 19 мая. Также Зеленский не забыл раскритиковать своего оппонента на выборах, действующего президента Петра Порошенко за его решения в последние дни каденции.

Корреспондент.net собрал ответы на обращение Зеленского.

Инаугурацию на 19

"Я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки", - сказал Зеленский.

Также он пожурил нардепов за то, что те три недели не работали.

"Думайте, пожалуйста, не о депутатской ксиве, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - подытожил Зеленский.

Кроме того, новоизбранный президент раскритиковал последние решения Петра Порошенко во главе государства.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова", - сказал он.

Также Зеленский напомнил о том, что Порошенко раздает звание генералов и дал звание героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Он тянет полотенца, тапочки и тянет все подряд со шведского стола", - заявил новоизбранный президент.

Ответ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа страны и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией, заявили в Администрации президента.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах", - сообщают в АП.

Порошенко подтверждил свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в администрации президента.

Что думают в Раде

На встрече с Зеленским нардепы предлагали установить датой инаугурации 28 мая.

10 мая депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

В пояснительной записке отмечается, что сам Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, однако эта дата является неподходящей из-за почтения памяти жертв политических репрессий.

"Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусмотрено трансляцию торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, а также записи в вечернее время по телевидению. Вместе с тем, в третье воскресенье мая, приходящаяся в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий", - говорится в документе.

Также нардеп отметил, что, поскольку в инаугурации планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации, необходимо время для согласования их рабочих графиков.

"Именно поэтому представляется целесообразным провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года в 10 часов в зале заседаний Верховной Рады Украины", - заявил в пояснительной записке Сугоняко.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском стадионе.

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств".

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "за Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий, по его мнению, является неуместным.

Другие реакции

Вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что Зеленский должен записать обращение к Окружному админсуду Киева в защиту закона о языке.

"Было бы хорошо, если бы избранный президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР относительно своей инаугурации, обратился к Окружному админсуду, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не новоизбранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - отметил Кириленко.

Но Окружной административный суд Киева уже отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке и без обращения Зеленского.

Первый вице-спикер Верховной Рады, соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко раскритиковала Зеленского за выпады в сторону действующего президента.

А нардеп Виктор Чумак наоборот поддержал идею, что Порошенко в последние дни у власти принимает решения только ради собственной выгоды.

Украинцы задавались вопросом, что сделает Зеленский, если Рада не выполнит его требование.

Отмечали незавидное положение нардепов.

И, конечно, как всегда шутили.

Источник: korrespondent.net