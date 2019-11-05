В Николаевской области разоблачили группу местных жителей, которые длительное время воровали дизельное топливо Укрзализныци. Об этом сообщает полиция области в субботу, 11 мая.

По данным полиции, в группировку входили шесть человек в возрасте от 35 до 40 лет. Это как местные жители, так и работники Укрзализныци.

"10 мая во время очередной попытки завладеть дизельным топливом из бака тепловоза злоумышленники и были уличены правоохранителями. Как выяснилось преступники длительное время совершали кражи не только топлива, но и обворовывали грузы, которые прибывали на станцию Николаев-Сортировочный", - сообщили в полиции.

В ходе обысков обнаружили и изъяли автомобили, емкости для слива топлива, насос, шланги, специально приспособленные для откачки топлива из топливных баков тепловозов и 1,5 т похищенного дизельного топлива.

По этому факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины - тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области воровали топливо Укрзализныци

"Четырех фигурантов группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия и продолжаются обыски по месту жительства злоумышленников.

Ранее в Укрзализныце сообщили, что обнаружили неправомерное начисление выплат работникам вагонного участка станции Киев-Пассажирский почти на 51 миллион гривен.

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Источник: korrespondent.net