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11. 05. 2019

В Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть пенсионерку

Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Кодымском районе. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 11 мая.

Отмечается, что трагедия произошла недалеко от железнодорожного вокзала.

71-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не отреагировала на сигнал приближающегося пассажирского поезда Одесса-Киев. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее в Винницкой области пьяный мужчина пытался догнать поезд, но попал под колеса другого и погиб.

Также сообщалось, что под Киевом подростка сбила электричка, в которой ехала его мама. Школьник в наушниках переходил железную дорогу в неустановленном месте.

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Источник: korrespondent.net

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