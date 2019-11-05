Во Франции начались новые манифестации "желтых жилетов"

В городах Франции началась новая волна манифестаций участников движения "желтые жилеты". Об этом сообщает ТАСС в субботу, 11 мая.

Так, в Париже колонна активистов отправилась с площади Жюсье в юго-восточной части города к одной из площадей на южной окраине столицы. Участники акции поют французский национальный гимн "Марсельеза", несут флаги Франции и ряда регионов страны.

Участникам 26-й серии общенациональных протестов, число которых в столице пока не превышает 300-400 человек, предстоит пройти путь примерно в девять километров. Это несколько меньше, чем в прежние дни акций. Лейтмотивом мобилизации "жилетов" на этот раз стали не социальные требования, а протест против реформы образования, которую проводят власти, выражение поддержки преподавателям, лицеистам и студентам в целом.

Эта манифестация – единственная разрешенная в Париже. Протестующим категорически запрещено появляться на Елисейских Полях и прилегающих улицах. Закрыты для них зоны у Национального собрания и собора Парижской Богоматери.

Шествие в Париже должно завершиться к 19:00 (20:00 по Киеву), причем серьезно помешать его проведению может дождь, не прекращающийся с вечера пятницы. В Париже и прилегающих департаментах уже побиты несколько исторических рекордов по числу выпавших осадков.

Вторая крупная общенациональная манифестация проходит в Лионе. Для проведения акции отведена центральная площадь Белькур – одна из крупнейших в Европе. В то же время манифестантам запрещено появляться в четырех зонах города, в основном относящихся к его историческому центру.

Особо напряженной обстановка может оказаться в Нанте, который также должен стать одним из основных центров общенационального протеста. В этом городе почти все манифестации в последние годы завершаются стычками экстремистов с полицией. Власти и на этот раз не исключают, что в колонны манифестантов проникнут около 500 погромщиков-ультра из "черного блока".

Манифестации пройдут также в Страсбурге, Бордо, Тулузе и Орлеане. Во всех этих городах места их проведения строго ограничены, объявлены запретные зоны, стянуты крупные силы полиции и жандармерии.

Напомним, 1 мая в Париже на очередном митинге "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Были задержаны более 160 человек.

Изначально "жилеты" протестовали против намерения властей ввести налог, который привел бы к росту цен на бензин и дизель. Они также требовали повышения минимальной зарплаты. В итоге это движение стало выступать против политики президента Эммануэля Макрона в целом.

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Источник: korrespondent.net