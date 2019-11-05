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11. 05. 2019

В Афганистане восемь детей погибли при взрыве

По меньшей мере восемь детей погибли в результате взрыва бомбы в провинции Газни на юго-западе Афганистана. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на силы безопасности страны в субботу, 11 мая.

Инцидент произошел сегодня в 8.00 утра (6.30 мск) в районе Мукур. По данным пресс-службы правительства провинции, в результате взрыва восемь детей погибли, еще два были ранены.

Отмечается, что во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками движения "Талибан".

Накануне похожий инцидент произошел в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Там четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса, заложенного на обочине дороги.

Как известно, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков "Талибан". Так, несколькими днями ранее сообщалось, что за четыре дня в результате атаки боевиков погибли около 40 мирных граждан, более 20 получили ранения.

Перед этим авиация сил международной коалиции и армии Афганистана нанесла авиаудары, в ходе которых были уничтожены 150 талибов.

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Источник: korrespondent.net

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