Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность нарколаборатории в Чернигове, которая занималась изготовлением особо опасных наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 мая.

Отмечается, что были установлены двух жителей областного центра, которые в одном из частных гаражных помещений организовали нарколабораторию.

"Ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропов, "прибыль" от реализации которых составила около 300 тысяч гривен. Злоумышленники сбывали "товар" через разветвленную сеть дилеров, наркотики также можно было заказать на одном из веб-ресурсов сети Интернет", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали двух организаторов нарколаборатории во время подготовки к реализации новой партии психотропов. Они осуществили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков, чтобы уничтожить доказательства своей деятельности.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина, а также химические соединения и оборудование для его изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины). В настоящее время продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Cмотрите фотогалерею: СБУ прекратила деятельность нарколаборатории в Чернигове

Накануне стало известно, что правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки с месячным оборотом около миллиона гривен.

Ранее СБУ перехватила в порту Южный 257 кг кокаина, который был доставлен в контейнере с бананами из Эквадора. Партию оценили в $51 млн.

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Источник: korrespondent.net