Враги повсюду. В Киев не приедет адвокат Трампа

В Украину едет адвокат Дональда Трампа. В Украину не едет адвокат Дональда Трампа. Почему Рудольф Джулиани так быстро передумал? Причем не просто передумал, а еще и разразился сенсационным заявлением.

Кто такой

Рудольфу Джулиани 74 года. В 1994—2001 годах он был мэром Нью-Йорка от Республиканской партии. За время каденции запомнился активной борьбой с преступностью и безработицей.

Именно при нем состоялась террористическая атака 11 сентября 2001 года на вышки-близнецы в Нью-Йорке. Джулиани участвовал в организации спасательных работ после террористической атаки на Всемирный торговый центр. Помимо прочего, своими искренними выступлениями по радио, обращёнными к жителям Нью-Йорка, он способствовал предотвращению паники среди горожан, убедил их, что ситуация контролируется властями. Журнал Time признал его “человеком года — 2001”. В феврале 2002 года в награду за действия в ходе кризиса после 11 сентября королева Великобритании Елизавета II пожаловала Джулиани почётный рыцарский титул.

Отработав два срока во главе Нью-Йорка, Джулиани основал фирму Giuliani Partners, занимающуюся консультированием в области безопасности и инвестициями. В 2004 году Giuliani Partnersприобрела инвестиционный банк Ernst & Young Corporate Finance, ранее являвшийся частью одноименной бухгалтерской компании. Банк был переименован в Giuliani Capital Advisors. В 2005 году он стал партнёром и руководителем нью-йоркского отделения техасской юридической фирмы Bracewell & Patterson, переименованной в Bracewell & Giuliani.

Его неоднократно сватали в президенты от республиканцев.

Джулиани давний друг и ближайший помощник Дональда Трампа. После победы Трампа на выборах, его назывался как один из наиболее вероятных кандидатов на пост госсекретаря США. 12 января 2017 года было объявлено, что Джулиани станет советником президента США по кибербезопасности. При этом бывший мэр Нью-Йорка остается личным адвокатом Трампа.

EPA Кстати, Джулиано ладит с Виталием Кличко

Зачем хотел приехать

Джулиани заявил, что намерен посетить Киев для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, цель поездки - убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США

Расследование связано с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, Джулиани рассчитывает, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Джулиани подчеркнул, что Белый дом "не вмешивается в выборы, а вмешивается в расследование, на что имеет право".

"Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - объяснил Джулиани свои планы.

Американские выборы

Издание The New York Times отмечало, что работа Джулиани в Киеве может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США. Таким образом, команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, обвиняемого в незаконном лоббировании в интересах режима Виктора Януковича.

Одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, который заявило намерении баллотироваться на пост президента США и является главным конкурентом Дональда Трампа.

Сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались при генпрокуроре Викторе Шокине.

Джулиани заявил, что Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина. Сам Байден публично признавался, что давал шесть часов украинским властям на увольнение Шокина, иначе обещал остановить предоставление Украине финансовой помощи.

Передумал ехать

Позже Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским.

Адвокат считает, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года".

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Джулиани.

Он, добавил, что его решение не связано с предстоящими выборами президента США 2020 года.

Вместе с тем, The New York Times отмечает, что визит Джулиани был отменен после резких обвинений демократов в том, что якобы адвокат ищет внешней поддержки перед выборами президента США 2020 года.

"Они говорят, что я вмешивался в выборы - смешно", - ответил Джулиани.

У Зе проблемы?

После заявлений Джулиани эксперты сходятся во мнении, что отношения будущих украинских властей – то есть, команды Владимира Зеленского – с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть сложными.

“Еще без президентской булавы, но у Зеленского уже есть одна международная проблема. И очень серьезная”, - прокомментировал слова Джулиано международный обозреватель Игорь Соловей.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа, – это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", – отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

При этом социолог Павел Кутуев считает, что слова Джулиани не стоит переоценивать.

"...То, что сказал господин Джулиани, мы не должны недооценивать, но не стоит и переоценивать... а вот уже комментарии, кто окружен врагами - это уже некая риторика, которая достаточно часто звучит из уст Трампа и его сторонников, где очень часто "те, кто не с нами, те против нас". Эту риторику тоже надо воспринимать спокойно, сдержанно", - отметил он.

Источник: korrespondent.net