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11. 05. 2019

В Пакистане боевики устроили стрельбу в отеле

Вооруженные боевики напали на 5-звездочный отель Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, пишет в субботу, 11 мая, газета Dawn со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
 
 
По данным издания, в настоящее время территория отеля оцеплена полицией, из этого района доносится шум перестрелки. По предварительной информации, в отель проникли трое-четверо боевиков.
 
В свою очередь издание Pakistan Today сообщает, что в настоящее время внутри здания находятся не менее 70 человек, в том числе порядка 40 граждан Китая.
 
Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся. Боевики могут быть тяжело вооружены, указывает издание.
 
Напомним, в апреле серия взрывов произошла на Шри-Ланке, в том числе в отелях и церквях. Жертвами терактов стали свыше 250 человек.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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