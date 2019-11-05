В Пакистане боевики устроили стрельбу в отеле

Вооруженные боевики напали на 5-звездочный отель Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, пишет в субботу, 11 мая, газета Dawn со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным издания, в настоящее время территория отеля оцеплена полицией, из этого района доносится шум перестрелки. По предварительной информации, в отель проникли трое-четверо боевиков.

В свою очередь издание Pakistan Today сообщает, что в настоящее время внутри здания находятся не менее 70 человек, в том числе порядка 40 граждан Китая.

Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся. Боевики могут быть тяжело вооружены, указывает издание.

Напомним, в апреле серия взрывов произошла на Шри-Ланке, в том числе в отелях и церквях. Жертвами терактов стали свыше 250 человек.