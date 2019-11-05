Порошенко назначил постпреда при ООН послом на Ямайке

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назначен послом на Ямайке. Соответствующий указ №213/2019подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства в субботу, 11 мая.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – говорится в документе.

Напомним, Владимир Ельченко – с июля 2010 года по декабрь 2015 был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. После этого был назначен постоянным представителем Украины при ООН. С января 2016 года – постоянный представитель Украины в Совете Безопасности ООН.

Ранее Петр Порошенко сменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Им стал Евгений Цимбалюк.

Также Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Позже глава МИД Павел Климкин объяснил причину увольнения этого дипломата.

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Источник: korrespondent.net