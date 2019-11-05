В Латвии умер от ран еще один офицер из Албании

В Латвии скончался албанский военнослужащий майор Клодиан Тануши, пострадавший во время взрыва на военном полигоне в Адажи 6 мая. Об этом сообщает минобороны Латвии в субботу, 11 мая.
Отмечается, что офицер умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице 10 мая.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил глубокие соболезнование близким, друзьям и сослуживцам погибшего, а также всему албанскому народу. Он поблагодарил врачей и медперсонал клиники интенсивной терапии, которые сделали все, чтобы спасти жизнь военного.
"Латвия очень благодарна своему союзнику Албании за вклад в боевую группу расширенного присутствия НАТО", – подчеркнул Пабрикс.
Напомним, 6 мая в результате взрыва мины на полигоне в Адажи погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай, которая принимала участие в операции по нейтрализации мин времен Второй мировой войны.
Ранения в результате взрыва получили командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.
Сейчас в Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.
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Источник: korrespondent.net
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