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11. 05. 2019

В Латвии умер от ран еще один офицер из Албании

В Латвии скончался албанский военнослужащий майор Клодиан Тануши, пострадавший во время взрыва на военном полигоне в Адажи 6 мая. Об этом сообщает минобороны Латвии в субботу, 11 мая.

Отмечается, что офицер умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице 10 мая.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил глубокие соболезнование близким, друзьям и сослуживцам погибшего, а также всему албанскому народу. Он поблагодарил врачей и медперсонал клиники интенсивной терапии, которые сделали все, чтобы спасти жизнь военного.

"Латвия очень благодарна своему союзнику Албании за вклад в боевую группу расширенного присутствия НАТО", – подчеркнул Пабрикс.

Напомним, 6 мая в результате взрыва мины на полигоне в Адажи погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай, которая принимала участие в операции по нейтрализации мин времен Второй мировой войны.

Ранения в результате взрыва получили командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

Сейчас в Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.

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Источник: korrespondent.net

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