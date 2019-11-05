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11. 05. 2019

Эмбарго РФ на нефть не создаст проблем - Гройсман

Санкции России, которыми с 1 июня вводятся ограничения на поставки в Украину угля и нефти,  не несет проблем украинской энергетике. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в субботу, 11 мая.

"По светлым нефтепродуктам…, по энергетическому углю мы вообще не видим проблем", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство работает со всеми участниками рынка, с производителями и импортерами для того, чтобы минимизировать любое негативное воздействие.

Он подчеркнул, что диверсификация и энергетическая независимость для страны имеет ключевое значение, и такие стратегические задачи поставлены во всех секторах топливно-энергетического комплекса страны, в частности, в атомной энергетике и на рынке природного газа. 

Напомним, 18 апреля Россия объявила эмбарго на ряд украинских товаров, а также о частичном запрете экспорта в Украину. В частности, с 1 июня поставки угля, нефти и нефтепродуктов будут осуществляться только по разрешению Минэкономразвития РФ.

Отметим. в 2018 году Украина закупила 70% всего угля в России, импортировав 15 млн тонн на 1,82 млрд долларов.

Импорт нефтепродуктов за прошлый год составил 3,16 млн тонн (39,2% общего объема импорта) на $2,06 млрд.

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Источник: korrespondent.net

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