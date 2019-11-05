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11. 05. 2019

Украина открыла новое консульство в Италии

В Италии состоялась церемония открытия почетного консульства Украины в городе Кальяри, который находится на острове Сардиния. Об этом накануне сообщило посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

"Украину на Сардинии будет представлять опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде, что, безусловно, будет способствовать усилению межрегионального диалога, развитию экономической и культурного сотрудничества, защите прав украинской общины итальянского острова", – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины.

Cмотрите фотогалерею: Украина открыла новое консульство в Италии

Напомним, минувшей осенью Украина открыла почетное консульство в венгерском городе Шиофок. Его возглавил предприниматель Золтан Хорват. Это консульство отвечает за области Зал, Веспрем и Шомоди.

А в канадском Эдмонтоне было открыто генеральное консульство Украины. В провинции Альберта, где находится новое генконсульство, проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения.

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Источник: korrespondent.net

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